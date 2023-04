Traffico Roma del 03-04-2023 ore 15 | 30

(Di lunedì 3 aprile 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione si rallenta lungo la carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare tra via Pontina via Laurentina e sul percorso Urbano della A24 da Viale Palmiro Togliatti a Tor Cervara Verso il raccordo anulare rallentamenti anche in tangenziale Tra via dei Campi Sportivi e via Salaria verso San Giovanni trafficata via della Pineta Sacchetti via Vittorio Montiglio e Largo Agostino Gemelli verso la galleria Giovanni XXIII per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valenti Buon pomeriggio un servizio a cura della c e della polizia diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

'L'augurio è che si possa decongestionare il traffico e ridurre lo smog'. 'Negli anni 70 già c'era ... piazza Kennedy, via Guarini, piazza Aldo Moro, via Colombo, via Cavour, via Nobile, via Roma, ... Dalle 13:00 sarà chiuso il traffico in via degli Annibaldi, via dei Fori Imperiali, via Celio Vibenna e via di San Gregorio (solo direttrice verso piazza Porta Capena), via Cavour (da largo Visconti ... Le auto incolonnate da viale Colombo sino a piazza Matteotti a Cagliari Ci sono ancora, anche dopo la prima settimana con via Roma chiusa al traffico. Il caos va in scena soprattutto la mattina, tra le sette e le 9, e nelle altre ore di punta: a pranzo e dopo le 18, quando chiudono gli uffici e migliaia di automobilisti si ...

