Traffico Roma del 03-04-2023 ore 13:30 (Di lunedì 3 aprile 2023) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Tutto abbastanza tranquillo in queste ore non molto al Traffico registrato sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo sulla raccordo anulare abbiamo ancora quelle sulla Cassia tra la Giustiniana Tomba di Nerone in tangenziale code tra Tor di Quinto e la Salaria in direzione San Giovanni La polizia locale Ci segnala un incidente sulla Collatina all’altezza di via Guglielmo Sansoni inevitabili i disagi Disagi che poi ritroviamo in Prati al Flaminio con le code registrate in via Cola di Rienzo in piazza della Libertà a lungo ponte Regina Margherita coda in viale del Muro Torto direzione di piazzale Flaminio code anche sul lungotevere tra ponte Palatino e ponte Garibaldi ci troviamo naturalmente a ridosso dell’ Isola Tiberina maggiori informazioni su queste altre ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 aprile 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Tutto abbastanza tranquillo in queste ore non molto alregistrato sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo sulla raccordo anulare abbiamo ancora quelle sulla Cassia tra la Giustiniana Tomba di Nerone in tangenziale code tra Tor di Quinto e la Salaria in direzione San Giovanni La polizia locale Ci segnala un incidente sulla Collatina all’altezza di via Guglielmo Sansoni inevitabili i disagi Disagi che poi ritroviamo in Prati al Flaminio con le code registrate in via Cola di Rienzo in piazza della Libertà a lungo ponte Regina Margherita coda in viale del Muro Torto direzione di piazzale Flaminio code anche sul lungotevere tra ponte Palatino e ponte Garibaldi ci troviamo naturalmente a ridosso dell’ Isola Tiberina maggiori informazioni su queste altre ...

