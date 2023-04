Traffico Roma del 03-04-2023 ore 11:30 (Di lunedì 3 aprile 2023) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione vento trovati da Stefano Baiocchi non molto il Traffico registrato sulla rete viaria cittadini abbiamo ancora code sulla Cassia tra la Giustiniana Tomba di Nerone sulla raccordo anulare permangono incolonnamenti in carreggiata interna tra cassie e Salaria in carreggiata esterna rallentamenti tra le uscite Appia e Tuscolana nessuna segnalazione sul tratto Urbano della Roma sulla tangenziale Traffico scorrevole anche lungo Corso Italia quindi Al Muro Torto mentre abbiamo ancora coda in via Pinciana è lungo via Veneto verso Porta Pinciana al Aurelio la polizia locale Ci segnano un incidente in via Lucio II la strada è chiusa per consentire i rilievi del caso sulla Cristoforo Colombo Ancora in colonna 20 a partire da Casalpalocco fino a via di Malafede in direzione quindi dell’EUR ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione vento trovati da Stefano Baiocchi non molto ilregistrato sulla rete viaria cittadini abbiamo ancora code sulla Cassia tra la Giustiniana Tomba di Nerone sulla raccordo anulare permangono incolonnamenti in carreggiata interna tra cassie e Salaria in carreggiata esterna rallentamenti tra le uscite Appia e Tuscolana nessuna segnalazione sul tratto Urbano dellasulla tangenzialescorrevole anche lungo Corso Italia quindi Al Muro Torto mentre abbiamo ancora coda in via Pinciana è lungo via Veneto verso Porta Pinciana al Aurelio la polizia locale Ci segnano un incidente in via Lucio II la strada è chiusa per consentire i rilievi del caso sulla Cristoforo Colombo Ancora in colonna 20 a partire da Casalpalocco fino a via di Malafede in direzione quindi dell’EUR ...

