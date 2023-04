Traffico Roma del 03-04-2023 ore 10:00 (Di lunedì 3 aprile 2023) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione in studio Stefano Baiocchi sull’Aurelia ancora code dal raccordo a Piazza Irnerio cose che poi ritroviamo sulla caccia e sulla Flaminia rispettivamente tra la Tomba di Nerone dall’albero tordiquinto code sulla Salaria da Fidene a via dei Prati Fiscali sul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata interna tra Cassia e Salaria e a partire dalla Bufalotta a Tiburtina sempre un interna code dalla Casilina all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna permangono coda all’altezza della Aurelia ancora tra Latisana e l’uscita ostia-acilia ancora in esterna code tra la Prenestina è uscita Tiburtina abbiamo ancora rallentamenti con code soltanto il bagno della Roma L’Aquila da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est situazione analoga sulla Roma Fiumicino interessante andare lentamente con code ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione in studio Stefano Baiocchi sull’Aurelia ancora code dal raccordo a Piazza Irnerio cose che poi ritroviamo sulla caccia e sulla Flaminia rispettivamente tra la Tomba di Nerone dall’albero tordiquinto code sulla Salaria da Fidene a via dei Prati Fiscali sul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata interna tra Cassia e Salaria e a partire dalla Bufalotta a Tiburtina sempre un interna code dalla Casilina all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna permangono coda all’altezza della Aurelia ancora tra Latisana e l’uscita ostia-acilia ancora in esterna code tra la Prenestina è uscita Tiburtina abbiamo ancora rallentamenti con code soltanto il bagno dellaL’Aquila da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est situazione analoga sullaFiumicino interessante andare lentamente con code ...

romaatac1 : ?? #BusRoma #RomaSud #atac ?? #Traffico intenso in via di #Trigoria tra il Centro sportivo Fulvio Bernardini e Selc… - romaatac1 : ?? #BusRoma #RomaSud #atac ?? #Traffico intenso in via Cristoforo Colombo tra Casal Palocco e Vitinia dir. Roma per… - in_appennino : RT muoversintoscan '??In #A1 rallentamenti per traffico verso Roma tra Firenze sud e Incisa - Reggello #viabiliTOS' - muoversintoscan : ??In #A1 rallentamenti per traffico verso Roma tra Firenze sud e Incisa - Reggello #viabiliTOS - VAIstradeanas : 07:20 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h

