Traffico Roma del 03-04-2023 ore 08:30 Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Bentrovati Studio Stefano Baiocchi Traffico Naturalmente molto intenso in queste ore sono a rete viene cittadina sull'Aurelia code dal raccordo a Piazza Irnerio quello che poi proviamo sulla caccia e sulla Flaminia rispettivamente dalla Storta a Tomba di Nerone da Labaro al bivio di Tor di Quinto sul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata interna a partire dalla Bufalotta sino al bivio con la Roma L'Aquila e successivamente dalla Casilina fino all'uscita Ardeatina i camion Giada esterna code a tratti dalla Flaminia sino all' Aurelia è ancora tra Latisana e l'uscita Ostia Acilia ancora in coda e tra la Prenestina e l'uscita Tiburtina permangono rallentamenti con code sul tratto Urbano della Roma L'Aquila il cellulare diramazione Roma sud e ...

