Tra le strutture ospedaliere in cui è attivo il progetto Basta una zampa, di For a smile Onlus, c'è anche la Dental School Molinette di Torino. Qui, al servizio dei bambini con disabilità, "lavorano" un Lagotto romagnolo e Golden retriever (Di lunedì 3 aprile 2023) Accompagnano i piccoli affetti da problemi psico-fisici e disabilità fino alla poltrona del dentista, al Dental School Molinette di Torino. Strappano un sorriso ai bambini del reparto pediatrico dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Ma anche all’Ulss Pedemontana di Vicenza, al Bambin Gesù di Roma e all’Istituto Besta di Milano. La Dog Therapy è ideata e promossa da For a smile Onlus per donare un momento di sollievo e distrazione ai bambini in cura e alle loro famiglie. Sono in tutto 8 gli ospedali in cui è attivo il progetto “Basta Una zampa”, a sostegno dei bambini ospedalizzati. E i risultati sono incoraggianti. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 3 aprile 2023) Accompagnano i piccoli affetti da problemi psico-fisici efino alla poltrona del dentista, aldi. Strappano un sorriso aidel reparto pediatrico dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Maall’Ulss Pedemontana di Vicenza, al Bambin Gesù di Roma e all’Istituto Besta di Milano. La Dog Therapy è ideata e promossa da For aper donare un momento di sollievo e distrazione aiin cura e alle loro famiglie. Sono in tutto 8 gli ospedali in cui èilUna”, a sostegno deiospedalizzati. E i risultati sono incoraggianti. ...

