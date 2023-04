Tra le offerte Amazon di Pasqua il Samsung Galaxy S23 è imperdibile (Di lunedì 3 aprile 2023) Tra le ultimissime offerte Amazon di Pasqua oggi 3 aprile c’è un’occasione imperdibile per accaparrarsi un Samsung Galaxy S23 fresco di lancio. Un modello in particolare delle ultime ammiraglie è proposto con uno sconto superiore alla norma e soprattutto, risulta immediatamente disponibile per la spedizione e dunque in consegna prima del lunghissimo weekend di ferie che ci accingiamo a vivere. Il Samsung Galaxy S23 più scontato che mai in queste ore è quello con RAM da 8 GB e memoria interna da 256 GB (dunque la soluzione con memoria raddoppiata rispetto al valore di base di 128 GB). Quali sono dunque le condizioni di vendita che rendono particolarmente conveniente la proposta odierna? Il telefono è in vendita a soli 806 euro, nella confezione che ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 3 aprile 2023) Tra le ultimissimedioggi 3 aprile c’è un’occasioneper accaparrarsi unS23 fresco di lancio. Un modello in particolare delle ultime ammiraglie è proposto con uno sconto superiore alla norma e soprattutto, risulta immediatamente disponibile per la spedizione e dunque in consegna prima del lunghissimo weekend di ferie che ci accingiamo a vivere. IlS23 più scontato che mai in queste ore è quello con RAM da 8 GB e memoria interna da 256 GB (dunque la soluzione con memoria raddoppiata rispetto al valore di base di 128 GB). Quali sono dunque le condizioni di vendita che rendono particolarmente conveniente la proposta odierna? Il telefono è in vendita a soli 806 euro, nella confezione che ...

