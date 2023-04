Torrione: furto durante un funerale, denunciato (Di lunedì 3 aprile 2023) Scalpore a Torrione (SA) dove un ladro si è finto amico del defunto per entrare nell’abitazione e compire il furo. Il fatto è accaduto ieri sera, l’uomo era addirittura riuscito ad avvicinarsi all’entrata dell’abitazione spiegando di voler dare “l’estremo saluto” all’amico, così come alla famiglia. Immediatamente sono intervenuti i condomini che non riconoscendo l’uomo si sono allarmati. Il ladro non è riuscito così nel suo intento ed è stato denunciato alle forze dell’ordine. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di lunedì 3 aprile 2023) Scalpore a(SA) dove un ladro si è finto amico del defunto per entrare nell’abitazione e compire il furo. Il fatto è accaduto ieri sera, l’uomo era addirittura riuscito ad avvicinarsi all’entrata dell’abitazione spiegando di voler dare “l’estremo saluto” all’amico, così come alla famiglia. Immediatamente sono intervenuti i condomini che non riconoscendo l’uomo si sono allarmati. Il ladro non è riuscito così nel suo intento ed è statoalle forze dell’ordine. Segui ZON.IT su Google News.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvoggi : TORRIONE, ANCORA UN FURTO. LADRI DA STREET STYLE GUARDA IL VIDEO - salernotoday : Furto in un negozio di barbiere a Torrione: ingente il bottino - salernonotizie : Torrione, furto dal barbiere: vetrata rotta, rubati prodotti e pc, 4mila euro di danni - tvoggi : TORRIONE, ANCORA UN FURTO. LADRI DA STREET STYLE Amara sorpresa per il salone di barbiere Street Style in via piazz… - occhio_notizie : Alcuni ladri avrebbero messo a segno un colpo all'interno del salone in via Piazzetta Tafuri a Torrione. L'amara sc… -