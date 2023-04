Torre del Greco, undicenne picchiato da baby-gang con tirapugni (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiViolenza a e bullismo a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove un 11enne è stato aggredito dal branco e colpito con un tirapugni in faccia. A rendere noto l’episodio in un comunicato è il deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che lo ha appreso direttamente dalla zia della piccola vittima. La donna ha riferito al parlamentare che una gang composta da 3 bambini, di età compresa tra gli 11 ed i 13 anni, ha preso di mira il nipote undicenne “attaccandolo fisicamente” fino a sferrargli “tanti pugni in faccia con un tirapugni”. “Non oso immaginare quello che saranno capaci di fare quando cresceranno”, ha poi commentato la donna. Borrelli fa sapere di avere chiesto alle Autorità un intervento duro: “Gli aggressori dovranno essere ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiViolenza a e bullismo adel, in provincia di Napoli, dove un 11enne è stato aggredito dal branco e colpito con unin faccia. A rendere noto l’episodio in un comunicato è il deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che lo ha appreso direttamente dalla zia della piccola vittima. La donna ha riferito al parlamentare che unacomposta da 3 bambini, di età compresa tra gli 11 ed i 13 anni, ha preso di mira il nipote“attaccandolo fisicamente” fino a sferrargli “tanti pugni in faccia con un”. “Non oso immaginare quello che saranno capaci di fare quando cresceranno”, ha poi commentato la donna. Borrelli fa sapere di avere chiesto alle Autorità un intervento duro: “Gli aggressori dovranno essere ...

