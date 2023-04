Torre del Greco, undicenne picchiato da baby-gang con tirapugni (Di lunedì 3 aprile 2023) L’episodio di violenza si è verificato a Torre del Greco dove un 11enne è stato aggredito dal branco e colpito con un tirapugni in faccia. Violenza a e bullismo a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove un 11enne è stato aggredito dal branco e colpito con un tirapugni in faccia. A rendere noto Leggi su 2anews (Di lunedì 3 aprile 2023) L’episodio di violenza si è verificato adeldove un 11enne è stato aggredito dal branco e colpito con unin faccia. Violenza a e bullismo adel, in provincia di Napoli, dove un 11enne è stato aggredito dal branco e colpito con unin faccia. A rendere noto

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalianAirForce : Nei giorni scori in occasione del #Centenario dell'#AeronauticaMilitare la città di #Pisa ha reso omaggio alla Forz… - TORREDAMARE : Vergogna.....Si festeggia l'anniversario di 11 anni di chiusura Cassa Marittima a Torre del Greco - MessageNet_it : Il 5 aprile saremo a Castello di Torre in Pietra, nel Lazio, per la terza tappa del #WholesaleWineryTour! Un'altra… - AntonioParr8 : A Torre del Lago per la finalissima della 73esima edizione della Viareggio Cup, tinta di neroverde con la terza vit… - fisco24_info : Calcio: il Sassuolo vince la 73/a Viareggio Cup: Battuto il Torino 2-1 allo stadio Ferracci di Torre del Lago -