"Torno quando capisco cosa è successo": le strane parole di Aurora Ramazzotti (Di lunedì 3 aprile 2023) Aurora Ramazzotti, che ha dato alla luce il piccolo Cesare lo scorso 30 marzo, ha deciso di prendersi un momento per sé e lasciare i social temporaneamente. Lo ha annunciato lei stessa su Instagram, dove - a corredo di una foto con la manina del bambino - ha scritto: "Sto recuperando. Assaporando questo vento di nuova vita. Navigando ogni momento perché ogni momento è una scoperta. Grazie per i vostri dolci pensieri. Torno non appena avrò capito meglio cosa è appena successo”. Come ogni neo mamma, insomma, anche la Ramazzotti ha bisogno del suo tempo per imparare a gestire la nuova quotidianità accanto al piccolo. Con lei il fidanzato Goffredo Cerza, i suoi suoceri e ovviamente i suoi genitori, che fin dai primi momenti della gravidanza si sono mostrati felici ed ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023), che ha dato alla luce il piccolo Cesare lo scorso 30 marzo, ha deciso di prendersi un momento per sé e lasciare i social temporaneamente. Lo ha annunciato lei stessa su Instagram, dove - a corredo di una foto con la manina del bambino - ha scritto: "Sto recuperando. Assaporando questo vento di nuova vita. Navigando ogni momento perché ogni momento è una scoperta. Grazie per i vostri dolci pensieri.non appena avrò capito meglioè appena”. Come ogni neo mamma, insomma, anche laha bisogno del suo tempo per imparare a gestire la nuova quotidianità accanto al piccolo. Con lei il fidanzato Goffredo Cerza, i suoi suoceri e ovviamente i suoi genitori, che fin dai primi momenti della gravidanza si sono mostrati felici ed ...

