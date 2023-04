Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Toro_News : ?? | VIAREGGIO CUP Alexandru #Capac è stato eletto il miglior giocatore della #ViareggioCup, per lui il premio Gold… - sportli26181512 : Torneo di Viareggio, il Sassuolo vince ancora: Torino ko. Tutti i premi: Il Sassuolo si è confermato assoluto padro… - AndreaElToro : Torneo di Viareggio Alexandru Capac del @TorinoFC_1906 ha vinto il premio del miglior calciatore del torneo?????? Ch… - Filippomaggi97 : RT @jacopoformia: ?? Alexsandru Capac miglior giocatore del Torneo di Viareggio ?? Ne sentiremo parlare - jacopoformia : ?? Alexsandru Capac miglior giocatore del Torneo di Viareggio ?? Ne sentiremo parlare -

Il Torino, che daldiallaCup di oggi ha vinto sei edizioni su dieci finalissime, era riuscito a riacciuffare il Sassuolo cinque minuti dopo lo svantaggio nel primo tempo: ...Sfuma sul più bello il sogno di rialzare la Coppa Carnevale per il Torino . I ragazzi di Antonino Asta hanno ceduto di misura al Sassuolo , 2 - 1, nella finalissima deldiche mancava da 21 anni in casa granata e ad ormai 25 anni dall'ultimo trionfo nel 1998 con in panchina Claudio Sala. Vince, anzi, rivince il Sassuolo , detentore della...Il Sassuolo trionfa nellaCup 2023 . La formazione neroverde supera 2 - 1 il Torino nella finale della prestigiosa ... IL TABELLINO RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL CALENDARIO DELL'ALBO D'...

La Finale del Torneo di Viareggio: Sassuolo-Torino 2-1 Toro News

Il giocatore rumeno infatti non ha iniziato subito la competizione con il Torino, perché ha risposto alla convocazione della Nazionale Under 18 ed è arrivato al Viareggio a partire dagli ottavi.Il Sassuolo vince per il secondo anno consecutivo il Torneo di Viareggio, lo fa grazie a due gol arrivati da angoli. Il Torino ha comunque giocato una buona gara credendoci fino in fondo. Il fischio ...