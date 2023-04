Torino | sequestrato e rapinato dopo la vincita al “Gratta e Vinci” | quattro arresti

Leggi su tpi

(Di lunedì 3 aprile 2023) Avevano messo a segno una rapina ai danni di un imprenditore che aveva vinto 5 milioni di euro al. Adesso imembri della banda sono tutti in carcere per il furto avvenuto lo scorso maggio nella villa del 33enne. Sotto la minaccia di una pistola, riuscirono a sottrargli più di 600mila euro in oggetti preziosi e lingotti d’oro, acquistati con i milioni dellaal. Il giorno successivo al fatto, avvenuto il 28 maggio dell’anno scorso, era già stato arrestato uno dei presunti responsabili, un autista moldavo di 48 anni a cui era stata trovata in casa parte della refurtiva. Il 21 marzo scorso sono scattate le manette per altri tre complici, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Si tratta di un cittadino ...