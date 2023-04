Torino roccaforte dei gruppi anarchici più violenti come FAI e FRI L' analisi di Andrea Pasini

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 aprile 2023) Il caso Cospito ha acceso i riflettori sul problema degliin Italia. Il detenuto è infatti solo la punta dell'iceberg in un sistema complesso che presenta una reale minaccia per la sicurezza del nostro paese. Alfredo Cospito, attualmente condannato a 20 anni di reclusione per aver orchestrato e compiuto l'attentato ai danni della Scuola allievi Carabinieri di(pena aggravata dalla sua partecipazione all'attentato nei confronti di Roberto Adinolfi, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare) è considerato il leader della Fai, la Federazione anarchica informale, movimento composto da varidediti all'intimidazione armata rivoluzionaria e ritenuto dagli inquirenti un associazione per delinquere con finalità di terrorismo. C'è però anche un secondo gruppo riconducibile ad Alfredo Cospito: il Fri (Fronte ...