Tommaso Zorzi, grande festa per i suoi 28 anni: c’erano anche Ilary Blasi e Michelle Hunziker (Di lunedì 3 aprile 2023) grande festa per i 28 anni di Tommaso Zorzi. Sabato scorso l’influencer ha radunato gli amici in un locale milanese. Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di lunedì 3 aprile 2023)per i 28di. Sabato scorso l’influencer ha radunato gli amici in un locale milanese. Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tommaso_zorzi : Col cuore gonfio di amore. - fraversion : scusa @tommaso_zorzi ma poi Canto straniero con Marcella lo metti su Spotify? - ricciosottone : RT @___setmefree: È arrivato il giorno! Oggi godetevi Tommaso Zorzi che parla per mezz'ora. Di cosa? Beh.... di ??! Ma stavolta in chiave se… - annalisa673 : RT @piccolarika: Buongiorno per chi è interessato qui la puntata di cazzi nostri #tzvip - Chiara762 : RT @___setmefree: È arrivato il giorno! Oggi godetevi Tommaso Zorzi che parla per mezz'ora. Di cosa? Beh.... di ??! Ma stavolta in chiave se… -