Tommaso Zorzi compie gli anni, pienone di vip al party (Di lunedì 3 aprile 2023) Leggi Anche Tommaso Zorzi si è circonciso: 'Vorrei che la morfina non finisse mai' Il party coloratissimo Per i suoi 28 anni Tommaso Zorzi ha voluto esagerare con i festeggiamenti. Prima una cena con ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 3 aprile 2023) Leggi Anchesi è circonciso: 'Vorrei che la morfina non finisse mai' Ilcoloratissimo Per i suoi 28ha voluto esagerare con i festeggiamenti. Prima una cena con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tommaso_zorzi : Col cuore gonfio di amore. - BufaliFranca : RT @___setmefree: È arrivato il giorno! Oggi godetevi Tommaso Zorzi che parla per mezz'ora. Di cosa? Beh.... di ??! Ma stavolta in chiave se… - ProiezioniDB : Tommaso Zorzi ha festeggiato i suoi 28 anni, ecco cosa ha indossato per la maxifesta - BinatoFrancesca : RT @oriele__era: Tommaso Zorzi ha camminato affinché Oriana Marzoli potesse correre #oriele - infotommizorzi : RT @___setmefree: È arrivato il giorno! Oggi godetevi Tommaso Zorzi che parla per mezz'ora. Di cosa? Beh.... di ??! Ma stavolta in chiave se… -