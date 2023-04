Tommaso Paradiso ospite a Benevento | l’annuncio

(Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDurante l’appuntamento odierno del Festival Filosofico diè stata annunciata la presenza diper il prossimo martedì 9 maggio al Teatro San Marco. L’ex leader dei Thegiornalisti, la band pop che ha conquistato i vertici delle classifiche italiane con le sue grandi hit, arriva nel capoluogo sannita per l’appuntamento “Viaggio intorno a musica, filosofia e libertà di pensiero”. Chi èè nato a Roma il 25 giugno del 1983 ed è un noto cantautore, compositore e musicista, in passato frontman del gruppo Thegiornalisti.ha frequentato il liceo classico, si è laureato in Filosofia e a 11 anni ha iniziato ad avvicinarsi alla musica. Nel 2009 ha fondato ...

Tommaso Paradiso a Benevento. Il noto cantautore romano, in passato frontman dei Thegiornalisti, sarà ospite del Festival Filosofico del Sannio. L'appuntamento è fissato per martedì 9 maggio, ore