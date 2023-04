Titoli esteri, Amato (M5S) attacca: “Sul sostegno soluzioni illogiche. Penalizzati gli studenti più fragili” (Di lunedì 3 aprile 2023) "Ancora una volta il ministero guidato da Valditara si appresta a rendere illogica e raffazzonata una soluzione che invece sarebbe di facile attuazione. L'Europa stabilisce che il riconoscimento dei Titoli acquisiti all’estero sia soggetto a valutazione formale del ministero che, però, non è in grado di assolvere al proprio compito. E cosi 11.000 docenti, in gran parte di sostegno, verranno inseriti in graduatorie di supplenze, salvo poi, tra 7-8 mesi, essere licenziati se il titolo specifico non dovesse superare la valutazione". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 aprile 2023) "Ancora una volta il ministero guidato da Valditara si appresta a rendere illogica e raffazzonata una soluzione che invece sarebbe di facile attuazione. L'Europa stabilisce che il riconoscimento deiacquisiti all’estero sia soggetto a valutazione formale del ministero che, però, non è in grado di assolvere al proprio compito. E cosi 11.000 docenti, in gran parte di, verranno inseriti in graduatorie di supplenze, salvo poi, tra 7-8 mesi, essere licenziati se il titolo specifico non dovesse superare la valutazione". L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalyMFA : Vuoi entrare in carriera diplomatica? Consulta il bando di concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti di Se… - sndmae1 : RT @ItalyMFA: Vuoi entrare in carriera diplomatica? Consulta il bando di concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti di Segretario d… - cesareciocca : RT @ItalyMFA: Vuoi entrare in carriera diplomatica? Consulta il bando di concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti di Segretario d… - sisascuola : #Abilitazione titoli esteri, si cerca una soluzione: #sindacati convocati martedì 4 aprile dal Ministero - SISAsindacato : #Abilitazione titoli esteri, si cerca una soluzione: #sindacati convocati martedì 4 aprile dal Ministero -