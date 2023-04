Tiro con l’arco, i convocati dell’Italia per le prime due tappe di Coppa del Mondo ad Antalya e Shanghai (Di lunedì 3 aprile 2023) Archiviata definitivamente la stagione indoor, la Nazionale italiana di Tiro con l’arco ha diramato le convocazioni per i primi impegni internazionali all’aperto (questo weekend ci sarà l’Euro Grand Prix di Lilleshal) ed in particolare per le due tappe inaugurali della Coppa del Mondo 2023. Si tratta di gare importanti nel percorso di avvicinamento verso gli eventi clou dell’anno che assegnano le prime carte olimpiche per Parigi 2024, ovvero i Giochi Europei di Cracovia (21 giugno-2 luglio) e i Campionati Mondiali di Berlino (28 luglio-7 agosto). Lo staff tecnico azzurro ha selezionato dunque per la prima prova di World Cup ad Antalya (18-23 aprile) i seguenti atleti per quanto riguarda il ricurvo: Mauro Nespoli, Federico Musolesi, Alessandro Paoli (i componenti del ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 aprile 2023) Archiviata definitivamente la stagione indoor, la Nazionale italiana diconha diramato le convocazioni per i primi impegni internazionali all’aperto (questo weekend ci sarà l’Euro Grand Prix di Lilleshal) ed in particolare per le dueinaugurali delladel2023. Si tratta di gare importanti nel percorso di avvicinamento verso gli eventi clou dell’anno che assegnano lecarte olimpiche per Parigi 2024, ovvero i Giochi Europei di Cracovia (21 giugno-2 luglio) e i Campionati Mondiali di Berlino (28 luglio-7 agosto). Lo staff tecnico azzurro ha selezionato dunque per la prima prova di World Cup ad(18-23 aprile) i seguenti atleti per quanto riguarda il ricurvo: Mauro Nespoli, Federico Musolesi, Alessandro Paoli (i componenti del ...

