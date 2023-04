Tir fermato dalla Finanza: clamoroso a Treviso, cosa c'era nascosto dentro | Video (Di lunedì 3 aprile 2023) La Guardia di Finanza di Treviso, a seguito di un controllo ha scoperto 280.000 euro in contanti nascosti nella motrice di un autoarticolato. Il fermo del mezzo pesante è avvenuto all'uscita del casello autostradale di Preganziol, dove una pattuglia operativa del Gruppo di Treviso, coadiuvata dall'unità cinofila “Escor”, ha selezionato un autoarticolato, di proprietà di un'impresa di trasporti sarda, per un controllo di polizia. Dopo le prime operazioni di riscontro sulla merce trasportata, il cane antidroga ha “segnalato” più volte, al proprio conduttore, la possibile presenza di sostanza stupefacente, interessandosi, con insistenza, alla zona della motrice, in corrispondenza delle portiere della cabina; i finanzieri hanno pertanto deciso di perquisire l'abitacolo del mezzo, al cui interno, nascosta sotto il letto dell'autista, in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) La Guardia didi, a seguito di un controllo ha scoperto 280.000 euro in contanti nascosti nella motrice di un autoarticolato. Il fermo del mezzo pesante è avvenuto all'uscita del casello autostradale di Preganziol, dove una pattuglia operativa del Gruppo di, coadiuvata dall'unità cinofila “Escor”, ha selezionato un autoarticolato, di proprietà di un'impresa di trasporti sarda, per un controllo di polizia. Dopo le prime operazioni di riscontro sulla merce trasportata, il cane antidroga ha “segnalato” più volte, al proprio conduttore, la possibile presenza di sostanza stupefacente, interessandosi, con insistenza, alla zona della motrice, in corrispondenza delle portiere della cabina; i finanzieri hanno pertanto deciso di perquisire l'abitacolo del mezzo, al cui interno, nascosta sotto il letto dell'autista, in ...

