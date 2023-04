TIM rinnova l’accordo con la FIGC: partner per le nazionali per il 24° anno (Di lunedì 3 aprile 2023) TIM e FIGC hanno rinnovato l’accordo di partnership che conferma TIM Top partner delle nazionali Italiane di calcio. L’intesa è stata siglata oggi da Gabriele Gravina, Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, e da Pietro Labriola, Amministratore Delegato di TIM, nella sede della FIGC a Roma. Presenti, inoltre, il CT della Nazionale maschile Roberto Mancini L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 3 aprile 2023) TIM etodiship che conferma TIM TopdelleItaliane di calcio. L’intesa è stata siglata oggi da Gabriele Gravina, Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, e da Pietro Labriola, Amministratore Delegato di TIM, nella sede dellaa Roma. Presenti, inoltre, il CT della Nazionale maschile Roberto Mancini L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

