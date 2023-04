Tim Cook spiega quale sarà il futuro di Apple (Di lunedì 3 aprile 2023) I. All’Apple Park, verso le 9 del mattino, Tim Cook è sveglio da tempo e ha già affrontato i rituali mattutini del moderno CEO: e-mail e attività fisica. È orgoglioso di avere scelto di non nascondere il proprio indirizzo elettronico che è facilmente reperibile su un qualsiasi motore di ricerca a nostra scelta. Anzi, secondo lui, la valanga quotidiana di messaggi indesiderati che gli arrivano è utile. Si alza intorno alle 5 del mattino e legge tutta la posta. I clienti gli scrivono cosa pensano e provano per i prodotti Apple, a volte gli raccontano la loro vita e queste informazioni diventano una fonte di ispirazione. Se lavori per Cook, prima o poi, un giorno ti sveglierai e troverai una di queste e-mail inoltrata proprio a te. Tim Cook cover GQ Creativity Awards 2023 issue.jpg La cover della GQ ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 3 aprile 2023) I. All’Park, verso le 9 del mattino, Timè sveglio da tempo e ha già affrontato i rituali mattutini del moderno CEO: e-mail e attività fisica. È orgoglioso di avere scelto di non nascondere il proprio indirizzo elettronico che è facilmente reperibile su un qualsiasi motore di ricerca a nostra scelta. Anzi, secondo lui, la valanga quotidiana di messaggi indesiderati che gli arrivano è utile. Si alza intorno alle 5 del mattino e legge tutta la posta. I clienti gli scrivono cosa pensano e provano per i prodotti, a volte gli raccontano la loro vita e queste informazioni diventano una fonte di ispirazione. Se lavori per, prima o poi, un giorno ti sveglierai e troverai una di queste e-mail inoltrata proprio a te. Timcover GQ Creativity Awards 2023 issue.jpg La cover della GQ ...

