Thuram futuro in Bundes? Bayern Monaco sempre in pole (Di lunedì 3 aprile 2023) Il futuro di Thuram potrebbe essere quello di restare in Bundesliga, a giugno sarà svincolato e il Bayern Monaco resta in pole Il futuro di Thuram potrebbe essere quello di restare in Bundesliga, a giugno sarà svincolato e il Bayern Monaco resta in pole. Secondo i quotidiani tedeschi, l’esterno francese è tra i preferiti dalla dirigenza bavarese per migliorare l’attacco della squadra, ora allenata da Tuchel, nel mercato estivo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Ildipotrebbe essere quello di restare inliga, a giugno sarà svincolato e ilresta inIldipotrebbe essere quello di restare inliga, a giugno sarà svincolato e ilresta in. Secondo i quotidiani tedeschi, l’esterno francese è tra i preferiti dalla dirigenza bavarese per migliorare l’attacco della squadra, ora allenata da Tuchel, nel mercato estivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Quale futuro per #Thuram? ?? - joshgoodfelloww : RT @MarcoBarzaghi: #thuram ha fatto sapere che presto rivelerà il suo futuro e non sarà all' #Inter @sportmediaset - massidamessina : Marotta l' #Inter 2023/2024 che vorrei: 1Onana 2 Rensch(Darmian) 3Dimarco 4Bamba 5Acerbi(Scalvini) 6Bastoni (De Vri… - ToonMouthTyne : RT @MarcoBarzaghi: #thuram ha fatto sapere che presto rivelerà il suo futuro e non sarà all' #Inter @sportmediaset - NUFCIrving1010 : RT @MarcoBarzaghi: #thuram ha fatto sapere che presto rivelerà il suo futuro e non sarà all' #Inter @sportmediaset -