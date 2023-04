The Ocean Race, Team Malizia domina i mari del Sud e vince la Leg 3 (Di lunedì 3 aprile 2023) Dopo 35 giorni di navigazione, Team Malizia diventa il nuovo re dei mari del Sud e vince la Leg 3 di The Ocean Race, la tappa più lunga dell’intera storia della regata. “Possiamo perdere solo se commettiamo un grande errore”, ha commentato così Boris Herrmann, skipper di Team Malizia, che si era espresso sulle chance di vittoria nella serata du sabato 1 aprile, a poche ore dalla conclusione e dopo aver finalmente ottenuto un insperato vantaggio su Holcim-PRB. I momenti più importanti per Team Malizia nella Leg 3 L’imbarcazione tedesca, che non aveva gestito nel migliore dei modi la seconda tappa, questa volta non ha lasciato spazio a colpi di scena. L’equipaggio, infatti, è stato impeccabile e si è aggiudicato la ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 3 aprile 2023) Dopo 35 giorni di navigazione,diventa il nuovo re deidel Sud ela Leg 3 di The, la tappa più lunga dell’intera storia della regata. “Possiamo perdere solo se commettiamo un grande errore”, ha commentato così Boris Herrmann, skipper di, che si era espresso sulle chance di vittoria nella serata du sabato 1 aprile, a poche ore dalla conclusione e dopo aver finalmente ottenuto un insperato vantaggio su Holcim-PRB. I momenti più importanti pernella Leg 3 L’imbarcazione tedesca, che non aveva gestito nel migliore dei modi la seconda tappa, questa volta non ha lasciato spazio a colpi di scena. L’equipaggio, infatti, è stato impeccabile e si è aggiudicato la ...

