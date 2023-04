The Mindgame

Leggi su sportface

(Di lunedì 3 aprile 2023) Napoli Milan di questa sera mi ricorda uno di quei film con i “” dove il protagonista inizia a instillare nella mente dell’antagonista dubbi fino a farli diventare paranoie, andando a minare le sue certezze e le sue sicurezze. Un gioco mentale. Quello del Milan che va al Maradona e ne rifila 4 al Napoli, orfano di Osimhen, con ferocia, mentalità e barra dell’attenzione alta per tutti i 90?. Il Milan che torna a fare il Milan e i risultati si vedono. Preparata bene, benissimo. La maggiore fonte di gioco dei partenopei quest’anno è Lobotka e Pioli pensa bene di francobollargli Bennacer per impedirgli di tessere qualsiasi trama di gioco, obiettivo riuscito, al suo fianco un Tonali straordinario e un Krunic, che ruba meno l’occhio, ma è ovunque in raddoppio e funge da equilibratore come terzo di centrocampo. La seconda chicca è Brahim Diaz di nuovo largo a ...