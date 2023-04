Tesla - Nuovo record per le consegne trimestrali | è l' effetto della guerra dei prezzi

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 3 aprile 2023) Laraccoglie i primi fruttideiscatenata a gennaio, registrando undi. In particolare, nel primo trimestre sono stati recapitati ai clienti 422.875 veicoli, con una crescita del 36% sul corrispondente periodo dell'anno scorso e del 4% rispetto agli ultimi tre mesi del 2022. Gli aspetti negativi. La crescita, però, non è stata sufficiente per soddisfare le attese del mercato: gli analisti si aspettavano in media almeno 430 mila. Per spiegare la differenza l'ipotesi più accreditata è che l'azienda abbia sì beneficiatosforbiciata ai listini, ma abbia anche iniziato a sentire il fiato sul colloconcorrenza. Altro aspetto negativo dei dati diffusi dalla ...