Terzo settore, aperto il bando regionale: sul piatto 10 milioni per il triennio (Di lunedì 3 aprile 2023) Lombardia. Lo stanziamento 2023/2025 servirà a finanziare i progetti di organizzazioni di volontariato, associazioni e fondazioni del Terzo settore iscritte al Registro unico. Il bando sarà presentato in un incontro online martedì 4 aprile. Csv Bergamo e Provincia: «Siamo a disposizione delle organizzazioni bergamasche».

