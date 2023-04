Terribile incidente in via Flaminia a Roma: scontro tra moto e furgone, morto un uomo (Di lunedì 3 aprile 2023) Un tremendo incidente è avvenuto sulla strada statale 3 “via Flaminia” nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:40. Lo scontro, tra una moto e un furgone, è costato la vita al motociclista. L’incidente, le cui cause al momento non sono note, è avvenuto in corrispondenza del km 14,500, in località Prima Porta. Chiusa la Flaminia altezza Galleria di Prima Porta direzione Roma Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del centauro. Presenti anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che stanno effettuando i rilievi. I caschi bianchi hanno provvisoriamente chiuso un tratto della carreggiata della Flaminia in direzione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 aprile 2023) Un tremendoè avvenuto sulla strada statale 3 “via” nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:40. Lo, tra unae un, è costato la vita alciclista. L’, le cui cause al momento non sono note, è avvenuto in corrispondenza del km 14,500, in località Prima Porta. Chiusa laaltezza Galleria di Prima Porta direzioneSul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del centauro. Presenti anche gli agenti della polizia locale diCapitale, che stanno effettuando i rilievi. I caschi bianchi hanno provvisoriamente chiuso un tratto della carreggiata dellain direzione ...

