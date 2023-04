Terremoto in Russia, magnitudo 6.9. Scene di panico tra la popolazione (Di lunedì 3 aprile 2023) e prodotti nei supermercati rovesciati a terra Un Terremoto di magnitudo 6.9 è stato registrato intorno alle 4 ora italiana, nella penisola della Kamchatka, in Russia. A dare la notizia è stato il Servizio geofisico dell’Accademia delle scienze russa citato da Ria Novosti, ma la magnitudo del sisma – come riporta Open.it – “era stata inizialmente indicata in 5.7, ma è stata poi rivista al rialzo dagli scienziati, 6.9 per quelli russi e 6.5 per la statunitense Usgs”. Nonostante la scossa sia stata molto forte, sembra non abbia creato danni né vittime. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver avvertito due forti scosse consecutive, a cui hanno fatto seguito Scene di panico e fughe dagli edifici. An earthquake with a magnitude of 6.9 occurred in Kamchatka, ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 3 aprile 2023) e prodotti nei supermercati rovesciati a terra Undi6.9 è stato registrato intorno alle 4 ora italiana, nella penisola della Kamchatka, in. A dare la notizia è stato il Servizio geofisico dell’Accademia delle scienze russa citato da Ria Novosti, ma ladel sisma – come riporta Open.it – “era stata inizialmente indicata in 5.7, ma è stata poi rivista al rialzo dagli scienziati, 6.9 per quelli russi e 6.5 per la statunitense Usgs”. Nonostante la scossa sia stata molto forte, sembra non abbia creato danni né vittime. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver avvertito due forti scosse consecutive, a cui hanno fatto seguitodie fughe dagli edifici. An earthquake with a magnitude of 6.9 occurred in Kamchatka, ...

