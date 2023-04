Terremoto del 2009, le celebrazioni ad Onna per il 14° anniversario del sisma (Di lunedì 3 aprile 2023) L'Aquila - Concerti, presentazioni, mostre, ma anche momenti di raccoglimento a 14 anni dal sisma del 6 aprile 2009, anche quest'anno la frazione di Onna, alle porte dell'Aquila, ricorda le sue 40 vittime. A Casa Onna sarà allestita una anche mostra omaggio all'artista Lia Garofalo deceduta qualche settimana fa e che è stata sempre molto vicina nel post sisma al dolore degli onnesi. Mercoledì 5 aprile, nella chiesa del villaggio Map, è previsto il Santo Rosario alle ore 20.30. Alle 21 ci sarà una Santa Messa in memoria di tutte le vittime del sisma celebrata dal parroco don Cesare Cardozo. A seguire Via Crucis - con passi preparati e letti per l'occasione dagli onnesi - per le strade del centro storico fino alla Madonnina in via Properzi. Alla fine recita della preghiera scritta da ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 3 aprile 2023) L'Aquila - Concerti, presentazioni, mostre, ma anche momenti di raccoglimento a 14 anni daldel 6 aprile, anche quest'anno la frazione di, alle porte dell'Aquila, ricorda le sue 40 vittime. A Casasarà allestita una anche mostra omaggio all'artista Lia Garofalo deceduta qualche settimana fa e che è stata sempre molto vicina nel postal dolore degli onnesi. Mercoledì 5 aprile, nella chiesa del villaggio Map, è previsto il Santo Rosario alle ore 20.30. Alle 21 ci sarà una Santa Messa in memoria di tutte le vittime delcelebrata dal parroco don Cesare Cardozo. A seguire Via Crucis - con passi preparati e letti per l'occasione dagli onnesi - per le strade del centro storico fino alla Madonnina in via Properzi. Alla fine recita della preghiera scritta da ...

