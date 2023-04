Terremoto Chelsea | Potter esonerato | due favoriti per la panchina

(Di lunedì 3 aprile 2023) La sconfitta interna contro l’Aston Villa è costata tantissimo all’ex tecnico del Brighton: blues senza allenatore a una settimana dalla Champions PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ilcambia ancora tutto. La sconfitta interna per 2-0 di sabato contro l’Aston Villa è costata carissima a Graham: l’ex allenatore del Brighton, che aveva Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

