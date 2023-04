Terra Amara stoppata da Mediaset | La decisione stravolge il palinsesto e i fan

(Di lunedì 3 aprile 2023)sospesa da, cosa sta succedendo?è una delle soap opera più amate degli ultimi tempi. La storia piena di intrecci amorosi, sorprese, colpi di scena, si inserisce nella cornice delle serie tv turche e sullo sfondo della Turchia degli anni 70, si svolgono le vicende che tengono legati i telespettatori al divano. Nonostante il successo riscosso però, ci saranno dei cambiamenti.bloccherà davvero la serie turca?bloccata – non si faranno più gli episodi? La programmazione disubirà dei cambiamenti nel mese di aprile, in particolare nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Nella giornata di Pasqua non ci saranno modifiche al, mentre nella giornata di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttotv_info : #TerraAmara | TRAMA | mercoledì 5 aprile LINK ?? - dearqueenea : Ieri sono andato a comprare la terza uscita di Terra amara e oggi ho ritirato il pacco di vinted dove c’era il dvd… - infoitcultura : Terra amara, anticipazioni aprile: la fine terribile che nessuno poteva aspettarsi - luigi_cucca : @Ilsuperbo89 Boh, sarà... Secondo me stavi guardando 'Terra Amara'.... ?????? - redazionetvsoap : #TerraAmara Vediamo cosa accadrà la prossima settimana, ricordandovi che la soap turca sarà in onda a Pasqua ma NON… -

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 5 aprile , alle 14.10 , Demir viene a sapere che i terreni che Hunkar ha venduto a Fekeli sono stati poi ricomprati da lei allo stesso prezzo . ...Per una donna, per una, pieni del bisogno di liberare nello sguardo le energie di un'emozione ... Poi la nemesi, gelosia, mania del controllo, ossessione, botte, e l'verità di un legame che ...Tra gli ospiti che hanno già aderito e che riceveranno il Premio Beatrice: Simone Cristicchi, Maurizio Vandelli,, Max Cavallari dei Fichi D'India, Deborah Iurato, Giovanni Caccamo, Paolo ...

Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 4 aprile 2023 ComingSoon.it

Demir Yaman non avrà pietà per la moglie Zuleyha Altun, come si evince dalle anticipazioni della seguitissima soap opera turca, Terra amara. Il figlio di Hunkar, infatti, sarà deciso a vendicarsi ...Nella soap Terra amara, presto, si scatenerà una dura disputa tra Demir e Zuleyha. Dopo essere finita in prigione per aver sparato a suo marito, la protagonista sarà sostenuta da Hunkar che le porterà ...