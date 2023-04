Tensione superficiale film di Rai 5: trama storia vera, cast attori, finale (Di lunedì 3 aprile 2023) Tensione superficiale film di Rai 5 Stasera su Rai 5 va in onda “Tensione superficiale” film diretto nel 2021 da Giovanni Aloi. La pellicola è ambientata in una piccola cittadina dell’Alto Adige ed è tratta da una storia vera. La protagonista è Michela, interpretata da Cristiana Dell’Anna (Patrizia di Gomorra La Serie), una donna di 30 anni che lavora in un hotel situato sul lago di Resia. Tutto cambia, quando verrà tentata da una strada apparentemente facile. A seguire, il cast, la trama di Tensione superficiale e il finale. Tensione superficiale film trama completa Michela è una ... Leggi su spettacoloitaliano (Di lunedì 3 aprile 2023)di Rai 5 Stasera su Rai 5 va in onda “diretto nel 2021 da Giovanni Aloi. La pellicola è ambientata in una piccola cittadina dell’Alto Adige ed è tratta da una. La protagonista è Michela, interpretata da Cristiana Dell’Anna (Patrizia di Gomorra La Serie), una donna di 30 anni che lavora in un hotel situato sul lago di Resia. Tutto cambia, quando verrà tentata da una strada apparentemente facile. A seguire, il, ladie ilcompleta Michela è una ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stasera_in_TV : RAI 5: (21:15) Tensione superficiale (Film) #StaseraInTV 03/04/2023 #PrimaSerata #tensionesuperficiale @RaiCinque - mezzo_91_ : RT @raicinque: Lunedì #3aprile alle 21.15 su #Rai5 e in streaming su @RaiPlay il film: “Tensione superficiale” per la regia: Giovanni Aloi.… - ZPeppem : RT @raicinque: Lunedì #3aprile alle 21.15 su #Rai5 e in streaming su @RaiPlay il film: “Tensione superficiale” per la regia: Giovanni Aloi.… - raicinque : Lunedì #3aprile alle 21.15 su #Rai5 e in streaming su @RaiPlay il film: “Tensione superficiale” per la regia: Giova… - UmbriaVivo : Stasera 3 aprile “Tensione superficiale” film di Giovanni Aloi ispirato a fatti realmente accaduti -