Tennis | Torneo San Luis Potosi Cocciaretto vince finale con Errani

L'ultimo in ordine di tempo Elisabetta Cocciaretto lo ha conquistato al "San Luis Potosi Open",WTA 125k dotato di un montepremi di 115.000 dollari che si è concluso sui campi in terra rossa ...... sulla terza sconfitta in carriera contro Jannik Sinner, che si è preso la rivincita di Indian Wells e garantito la possibilità di disputare la finale delMaster 1000 contro il russo Daniil ...Oltre al Masters 1000 di Miami con Jannik Sinner in finale, ottime notizie per ilazzurro sono arrivate anche da San Luis Potosi , sede di unWta 125. A contendersi il titolo in Messico sono state infatti Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto , capaci di dar vita a ...

Montepremi Miami Open 2023, quanto guadagna Sinner se vince: prize money e punti del torneo di tennis Fanpage.it

La marchigiana si aggiudica il titolo battendo la romagnola in tre set ROMA (ITALPRESS) - Il Messico è diventato il suo Paese preferito dove ...Si è fermato sul più bello Jannik Sinner nel Masters1000 di Miami. Sul cemento della Florida l’azzurro è stato sconfitto dal russo Daniil Medvedev, che così ha ottenuto negli scontri diretti il sesto ...