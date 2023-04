Tennis: Sinner, 'orgoglioso di quanto fatto nell'ultimo mese' (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr. - (Adnkronos) - "Lasciamo Miami orgogliosi di quello che abbiamo ottenuto nell'ultimo mese. Ieri non è andata ma bisogna sempre migliorare. Ora qualche giorno di riposo prima che inizi la stagione sulla terra battuta". Così sui social Jannik Sinner all'indomani della sconfitta in finale nel torneo Atp Masters 1000 di Miami contro il russo Daniil Medvedev. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr. - (Adnkronos) - "Lasciamo Miami orgogliosi di quello che abbiamo ottenuto. Ieri non è andata ma bisogna sempre migliorare. Ora qualche giorno di riposo prima che inizi la stagione sulla terra battuta". Così sui social Jannikall'indomani della sconfitta in finale nel torneo Atp Masters 1000 di Miami contro il russo Daniil Medvedev.

