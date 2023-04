Tennis, quanti punti difende Jannik Sinner sulla terra rossa e dove può guadagnarne (Di lunedì 3 aprile 2023) Si pensa alla terra rossa. Jannik Sinner ha archiviato la sua “campagna” negli States e il bilancio è il seguente: semifinale a Indian Wells, Finale a Miami e ritorno in top-10. Riscontri importanti che fanno sorridere, pensando al ranking ATP, considerando che il sesto posto del russo Andrey Rublev sia distante 125 punti, quindi potenzialmente alla portata dell’altoatesino. Ma quanti punti deve difendere l’azzurro in vista dei tornei sul rosso? Di seguito le scadenze: punti Jannik Sinner DA difendeRE sulla terra rossa 17 aprile 2023 – 180 punti (quarti di finale Masters1000 di Montecarlo) 08 maggio 2023 – 90 ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 aprile 2023) Si pensa allaha archiviato la sua “campagna” negli States e il bilancio è il seguente: semifinale a Indian Wells, Finale a Miami e ritorno in top-10. Riscontri importanti che fanno sorridere, pensando al ranking ATP, considerando che il sesto posto del russo Andrey Rublev sia distante 125, quindi potenzialmente alla portata dell’altoatesino. Madevere l’azzurro in vista dei tornei sul rosso? Di seguito le scadenze:DARE17 aprile 2023 – 180(quarti di finale Masters1000 di Montecarlo) 08 maggio 2023 – 90 ...

