Tennis, nuovo best ranking per Sinner: da lunedì 10 aprile sarà numero 8 del mondo (Di lunedì 3 aprile 2023) Jannik Sinner è sempre più protagonista nel panorama mondiale del Tennis. Dopo aver disputato un grande Masters 1000 di Miami, perdendo soltanto in finale contro Daniil Medvedev, l’altoatesino si è ripreso la nona posizione nel ranking Atp a sei mesi di distanza dall’ultima volta. Le buone notizie per Jannik, però, non finiscono qui poiché da lunedì 10 aprile diventerà il nuovo numero otto del mondo, facendo registrare il suo best ranking. Attualmente, infatti, il Tennista azzurro ha 3345 punti contro i 3370 del danese Holger Rune che lo precede in classifica. Nel giorno di Pasquetta, però, questa graduatori verrà aggiornata e le posizioni si invertiranno dato che l’altoatesino manterrà il suo ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) Jannikè sempre più protagonista nel panorama mondiale del. Dopo aver disputato un grande Masters 1000 di Miami, perdendo soltanto in finale contro Daniil Medvedev, l’altoatesino si è ripreso la nona posizione nelAtp a sei mesi di distanza dall’ultima volta. Le buone notizie per Jannik, però, non finiscono qui poiché da10diventerà ilotto del, facendo registrare il suo. Attualmente, infatti, ilta azzurro ha 3345 punti contro i 3370 del danese Holger Rune che lo precede in classifica. Nel giorno di Pasquetta, però, questa graduatori verrà aggiornata e le posizioni si invertiranno dato che l’altoatesino manterrà il suo ...

