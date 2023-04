Tennis, Lorenzo Musetti vuole rinascere: il tabellone difficile, ma non impossibile a Marrakech (Di lunedì 3 aprile 2023) Riparte dal torneo ATP 250 di Marrakech, in Marocco, da disputarsi sulla terra battuta outdoor la stagione 2023 di Lorenzo Musetti, in cerca di risultati che diano morale, ma non fortunatissimo nel sorteggio se consideriamo il fatto che l’azzurro è il numero 1 del tabellone. Musetti scenderà in campo mercoledì o giovedì, in virtù del bye di cui ha diritto al primo turno, e lo farà direttamente agli ottavi contro uno tra il francese Hugo Gaston ed il tedesco Jan-Lennard Struff, al momento in campo. Sulla carta il quarto di finale dovrebbe essere contro il transalpino Richard Gasquet, numero 6 del tabellone, mentre paiono più ardite le ipotesi di un derby con Francesco Passaro o di un incrocio col russo Aslan Karatsev. In semifinale, invece, possibile scontro col numero 3 del seeding, il ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 aprile 2023) Riparte dal torneo ATP 250 di, in Marocco, da disputarsi sulla terra battuta outdoor la stagione 2023 di, in cerca di risultati che diano morale, ma non fortunatissimo nel sorteggio se consideriamo il fatto che l’azzurro è il numero 1 delscenderà in campo mercoledì o giovedì, in virtù del bye di cui ha diritto al primo turno, e lo farà direttamente agli ottavi contro uno tra il francese Hugo Gaston ed il tedesco Jan-Lennard Struff, al momento in campo. Sulla carta il quarto di finale dovrebbe essere contro il transalpino Richard Gasquet, numero 6 del, mentre paiono più ardite le ipotesi di un derby con Francesco Passaro o di un incrocio col russo Aslan Karatsev. In semifinale, invece, possibile scontro col numero 3 del seeding, il ...

