Tennis, l’ITF annuncia il ritorno dei tornei in Cina dopo tre anni di stop per Covid (Di lunedì 3 aprile 2023) Nella giornata odierna l’International Tennis Federation (ITF) ha reso noto che i tornei di Tennis quest’anno torneranno in scena anche i tornei in Cina. Si tratta di una novità dopo ben tre anni di assenza a causa della pandemia di Covid-19. Il ritorno in Cina, però, non è previsto per questo secondo trimestre. Nel 2019 la Cina ha ospitato 25 tornei femminili e 15 maschili del Itf, la categoria al di sotto delle competizioni Atp e Wta. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) Nella giornata odierna l’InternationalFederation (ITF) ha reso noto che idiquest’anno torneranno in scena anche iin. Si tratta di una novitàben tredi assenza a causa della pandemia di-19. Ilin, però, non è previsto per questo secondo trimestre. Nel 2019 laha ospitato 25femminili e 15 maschili del Itf, la categoria al di sotto delle competizioni Atp e Wta. SportFace.

