(Di lunedì 3 aprile 2023) Il grandetorna in Europa. Dopo la stagione sul cemento outdoor, torna protagonista la; due mesi pieni in cui il mattone tritato la farà da padrone fino al Roland Garros di fine maggio, l’appuntamento clou di questo periodo. Per Janniksarà un altro banco di prova dopo le soddisfazioni tolte durante l’ultimo Sunshine Double. L’altoatesino si fece notare le prime volte proprio, superficie su cui ha raggiunto buoni risultati: il numero 1 d’Italia tornerà direttamente al Masters1000 di Montecarlo per accumulare punti e riprendere un po’ di forze dopo ladi Miami.che può regalare soddisfazioni anche a Lorenzo, che ha avuto ottimi sprazzi nel mese di marzo come i quarti di Dubai ...

Il serbola sua 381ma settimana in carriera da numero 1 del mondo e già è a Monte Carlo per allenarsi in vista del Masters 1000 della prossima settimana. Sarà la prossima tappa del duello con ..."Prima di tutto congratulazioni a Medvedev per le ultime cinque finali, stai facendo un lavoro incredibile e stai giocando un grande. Orala stagione sulla terra e vediamo come te la ...Hai giocato unincredibile, tu e il tuo team state facendo un gran lavoro. Adessola stagione sulla terra, vediamo come te la caverai lì. Ti auguro il meglio'. Sinner, che nella ...

Tennis, inizia la campagna sulla terra rossa degli italiani: Sinner e Sonego cercano conferme, Berrettini e Musetti per rinascere OA Sport

Com'era già successo a Rotterdam, la vittoria va al russo, imbattuto contro l'azzurro, con il punteggio di 7-5 6-3 ...