Tennis: Bertolucci, 'Sinner grandissimo, i prossimi anni saranno suoi e di Alcaraz' (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - Jannik Sinner cede il trofeo a Daniil Medvedev ma "era ovvio, la battaglia contro Alcaraz è stata durissima e le scorie che ha lasciato quella partita non erano state smaltite nel giorno di riposo. Si è alzato più stanco di prima, capita, soprattutto quando il fisico non si è ancora completamente sviluppato". Lo dice all'Adnkronos Paolo Bertolucci, commentando la finale di Miami persa dall'azzurro contro il russo. "Sinner ha giocato alla grandissima tutto il tour americano -prosegue Bertolucci-. Ha delle gradissime difficoltà contro le caratteristiche di Medvedev, che sono uniche e per fortuna le ha solo lui. Per batterlo doveva essere al 100%". Ma l'altoatesino "ha già dimostrato di essere ad altissimo livello: oggi ci sono lui, Alcaraz, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - Jcede il trofeo a Daniil Medvedev ma "era ovvio, la battaglia controè stata durissima e le scorie che ha lasciato quella partita non erano state smaltite nel giorno di riposo. Si è alzato più stanco di prima, capita, soprattutto quando il fisico non si è ancora completamente sviluppato". Lo dice all'Adnkronos Paolo, commentando la finale di Miami persa dall'azzurro contro il russo. "ha giocato alla grandissima tutto il tour americano -prosegue-. Ha delle gradissime difficoltà contro le caratteristiche di Medvedev, che sono uniche e per fortuna le ha solo lui. Per batterlo doveva essere al 100%". Ma l'altoatesino "ha già dimostrato di essere ad altissimo livello: oggi ci sono lui,, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ubitennis : Decisiva la fatica contro Alcaraz, ma che torneo esaltante (Bertolucci). Sinner sbatte sul tabù (Giammò). Sinner ca… - Kriste2013 : @WLT79 @MarcoRusso77 Leconte come talento puro uno dei bracci più forti del tennis, poi non si allenava troppo e gl… - 88_Guido : @cubillius @paolobertolucci @SkySport @DaniilMedwed @janniksin Quando capirete che il calcio non è il tennis sarà f… - danbili : @alevilla1978 Mi sembra abbia scritto un ovvietà. O pensi che quel condizionale volesse dire che secondo Bertolucc… - paolobertolucci : RT @GianlucaBenede6: @herzoa @paolobertolucci @cubillius @SkySport @DaniilMedwed @janniksin Bertolucci è veramente l'oracolo del tennis, pu… -