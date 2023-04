Tennis: Atp Marrakech, Passaro supera il primo turno (Di lunedì 3 aprile 2023) Marrakech, 3 apr. - (Adnkronos) - Francesco Passaro supera il primo turno del torneo Atp 250 di Marrakech (terra, montepremi 562.815 euro). L'azzurro, numero 115 del mondo, supera il russo Aslan Karatsev, numero 124 del ranking Atp, con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-3 dopo due ore e 25 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023), 3 apr. - (Adnkronos) - Francescoildel torneo Atp 250 di(terra, montepremi 562.815 euro). L'azzurro, numero 115 del mondo,il russo Aslan Karatsev, numero 124 del ranking Atp, con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-3 dopo due ore e 25 minuti.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : TENNIS | Sinner elimina il n.1 al mondo Alcaraz e conquista la finale del Masters 1000 di Miami, dove sfiderà Medve… - Gazzetta_it : #Sinner che spettacolo! Supera Alcaraz in rimonta: è in finale a Miami #miamiopen - Eurosport_IT : Potremmo aver assistito allo scambio simbolo della rivalità tra Sinner e Alcaraz ???? #MiamiOpen | #Sinner |… - sportface2016 : #EstorilOpen 2023, #Cecchinato sconfigge #Schwartzman in due set e approda al secondo turno - Mattia_01_ : RT @lorenzofares: Bel ritorno dopo l'infortunio per Francesco #Passaro ????, che al torneo #ATP di Marrakech ???? batte Aslan Karatsev 75 36 63… -