Tennis: Atp Estoril, Fognini vince il derby con Giannessi e si qualifica al 2° turno (Di lunedì 3 aprile 2023) Estoril, 3 apr. - (Adnkronos) - Fabio Fognini si qualifica al 2° turno dell'Atp 250 dell'Estoril (terra, montepremi 562.815 euro). L'azzurro, numero 97 del mondo, vince il derby ligure con Alessandro Giannessi, numero 224 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-2, 6-1 in un'ora di gioco. Fognini affronterà al 2° turno il siciliano Marco Cecchinato, numero 96 del mondo. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023), 3 apr. - (Adnkronos) - Fabiosial 2°dell'Atp 250 dell'(terra, montepremi 562.815 euro). L'azzurro, numero 97 del mondo,illigure con Alessandro, numero 224 del ranking Atp e proveniente dallezioni, con il punteggio di 6-2, 6-1 in un'ora di gioco.affronterà al 2°il siciliano Marco Cecchinato, numero 96 del mondo.

