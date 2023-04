Tennis | Adriano Panatta | “Tranquilli | Sinner vincerà Ha il fisico da ragazzo | non da uomo | non è ancora al 100%”

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 aprile 2023) Si è fermato sul più bello Janniknel Masters1000 di Miami. Sul cemento della Florida l’azzurro è stato sconfitto in Finale dal russo Daniil Medvedev, che così ha ottenuto negli scontri diretti il sesto successo in altrettanti incontri con il nostro portacolori. Una partita nella quale è stato fin da subito evidente che l’altoatesino non stesse nelle medesime condizioni fisiche come contro il bulgaro Grigor Dimitrov, il russo Andrey Rublev e soprattutto in semifinale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.1 del mondo la settimana passata e n.2 da oggi). Come ammesso dastesso al termine della Finale, la forma non era quella dei giorni migliori e probabilmente la ragione la si può ricercare in quello che è costato battere il funambolico iberico nel penultimo atto. Un fattore da valutare in prospettiva Slam, essendo quella una competizione ...