Ten Hag vuole la cessione di Jadon Sancho

(Di lunedì 3 aprile 2023) In seguito alla sconfitta per 2-0 contro il Newcastle, il tecnico del Manchester United Erik ten Hag è rimasto amareggiato dalla prestazione dei suoi calciatori. Queste le parole dell’allenatore nel post-partita: «Gli uomini del Newcastle erano più determinati, più aggressivi. Sono rimasto sorpreso dal fatto che non siamo riusciti a eguagliare la loro determinazione. Se vuoi vincere grandi partite, devi essere maturo, e non ho visto questa maturità nei miei calciatori». Un solo tiro in porta dello United nel secondo tempo, numeri insufficienti per una squadra dal valore di oltre un miliardo di euro. In procinto della chiusura della stagione e dell’inizio del mercato estivo, l’allenatore olandese ha esortato la società, secondo quando riporta il Daily Mail, a prendere delle decisioni importanti per le cessioni di alcuni calciatori, che stanno trovando sempre meno spazio. In particolare, ...