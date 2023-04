(Di lunedì 3 aprile 2023) Inizia una nuova settimana. E, di conseguenza, cambia ildelledel. E sulla. Sì, anche questa settimana, quella di Pasqua, tornano i controlli e, come sempre, la Polizia di Stato ha reso note ledegli autovelox mobiliprincipalidella Regione, compresa la SS148, una dellemaggiormente trafficate. E spesso, purtroppo, teatro di brutti incidenti, alcuni anche mortali, in una scia di sangue che sembra non voglia arrestarsi. L’elenco delledella Polstrada, lo ricordiamo, viene aggiornato settimanalmente e si tratta di un modo, lo ricordiamo, per contrastare i comportamenti scorretti alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Telelaser Pontina, ecco le postazioni sulle strade del Lazio: il calendario dal 3 al 9 aprile 2023 -

... in sostanza i, lungo la via Aurelia verso Viterbo. Ancora: lungo l'autostrada A24, che ... Non saranno invece attivati, almeno per questa settimana, quelli dislocati sulla viaAutovelox Lazio 20 - 26 Marzo 2023 20/03/2023 Strada Statale SS /148 viaLT 22/03/2023 ... Autovelox 104/C Autovelox 105 Autovelox 106Trucam Rilevatori anti autovelox in ...Autovelox Lazio 13 - 19 Marzo 2023 14/03/2023 Strada Statale SS / 148 viaLT 15/03/2023 ... Autovelox 104/C Autovelox 105 Autovelox 106Trucam Rilevatori anti autovelox in ...

Telelaser mobile nel Lazio: dove saranno le postazioni di controllo della velocità dal 3 al 9 aprile Canale Dieci

Proseguono incessanti controlli e accertamenti attraverso gli autovelox lungo le principali strade del Lazio. L'obiettivo delle forze dell'ordine è limitare per quanto possibile ...Come ogni settimana, la Polizia Stradale del Lazio ha comunicato quali saranno le strade della regione controllate col sistema di telelaser ...