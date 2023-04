Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : L'Antitrust ha sanzionato Vodafone, Wind, Telecom e Fastweb per comportamenti illegittimi nella gestione delle cess… - RedazioneLaNews : Telefonia, la beffa delle doppie fatture: l'Antitrust multa Vodafone, Wind, Telecom e Fastweb - matteismax : RT @Agenzia_Ansa: L'Antitrust ha sanzionato Vodafone, Wind, Telecom e Fastweb per comportamenti illegittimi nella gestione delle cessazioni… - abboapk : Telefonia, la beffa delle doppie fatture: l'Antitrust multa Vodafone, Wind, Telecom e Fastweb - ALisimberti : RT @Agenzia_Ansa: L'Antitrust ha sanzionato Vodafone, Wind, Telecom e Fastweb per comportamenti illegittimi nella gestione delle cessazioni… -

Arriva dall'Antitrust una sanzione da 400mila euro per Vodafone S.p.A, nel mirino anche WindTre con una misura di comportamenti illegittimi nella gestione delle cessazioni delle utenze di telefonia fissa e mobile, anche nell'ipotesi di migrazione verso un altro operatore. Secondo l'Autorità, la illegittima prosecuzione della fatturazione, dopo la richiesta di cessazione del servizio, è riconducibile

Telefonia, Antitrust sanziona Vodafone, Wind, Telecom e Fastweb TGCOM

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato applica 1 milione di euro di sanzioni in totale alle aziende di Tlc per fatturazioni post-recesso ...Fai la tua domanda Per queste ragioni Antitrust ha sanzionato Vodafone (400mila euro), Wind Tre (300mila euro), Telecom (200mila euro) e Fastweb (100mila euro) per comportamenti illegittimi nella ...