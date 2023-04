Teheran sempre più vicina a Kabul, l’annuncio del regime: «Niente istruzione per le studentesse senza velo a scuola e all’Università» (Di lunedì 3 aprile 2023) Alla vigilia della riapertura delle Università in Iran, il ministero dell’istruzione ha annunciato che non saranno più ammesse nelle aule le studentesse che non indossano il velo e che quindi «non si attengono al codice di abbigliamento delle scuole». La stretta arriva dopo che il presidente del Consiglio islamico, Baquer Qalibaf, ha annunciato di voler «finire il lavoro dell’Hijab Bill», con cui vengono introdotte diverse restrizioni ai diritti delle donne, come riporta l’Iran International, che già dalla fondazione della Repubblica islamica nel 1979 sono obbligate a indossare il velo in pubblico. Una decisione che avvicina Teheran a Kabul, dopo che i talebani hanno imposto il divieto alle studentesse di poter ricevere un’istruzione. ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 aprile 2023) Alla vigilia della riapertura delle Università in Iran, il ministero dell’ha annunciato che non saranno più ammesse nelle aule leche non indossano ile che quindi «non si attengono al codice di abbigliamento delle scuole». La stretta arriva dopo che il presidente del Consiglio islamico, Baquer Qalibaf, ha annunciato di voler «finire il lavoro dell’Hijab Bill», con cui vengono introdotte diverse restrizioni ai diritti delle donne, come riporta l’Iran International, che già dalla fondazione della Repubblica islamica nel 1979 sono obbligate a indossare ilin pubblico. Una decisione che av, dopo che i talebani hanno imposto il divieto alledi poter ricevere un’. ...

