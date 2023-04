Tegola Spezia: un difensore si opera (Di lunedì 3 aprile 2023) Tegola per lo Spezia, Joao Moutinho deve operarsi. Il comunicato dei liguri sulle condizioni del difensore: Spezia Calcio comunica che gli es... Leggi su calciomercato (Di lunedì 3 aprile 2023)per lo, Joao Moutinho deversi. Il comunicato dei liguri sulle condizioni delCalcio comunica che gli es...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Tegola Spezia: un difensore si opera: Tegola per lo Spezia, Joao Moutinho deve operarsi. Il comunicato dei liguri s… - NumeroDiez_10 : Ancora una tegola per #Mazzocchi della #Salernitana. ?? Il laterale granata era rientrato di recente da un altro i… - granatissimi : Salernitana, tegola verso La Spezia: si ferma nuovamente Mazzocchi - ottopagine : Salernitana, tegola verso La Spezia: si ferma nuovamente Mazzocchi #Salerno - sportli26181512 : Spezia, tegola Nzola: rientra dalla nazionale per una lesione muscolare -