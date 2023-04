"Tebas ha fornito prove false", il Barça vuole le sue dimissioni: che bufera! (Di lunedì 3 aprile 2023) MADRID (SPAGNA) - Il presidente della L iga , Javier Tebas , avrebbe inviato alla Procura una lettera per la causa sui pagamenti al vicepresidente arbitrale , José María Enríquez Negreira , ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 3 aprile 2023) MADRID (SPAGNA) - Il presidente della L iga , Javier, avrebbe inviato alla Procura una lettera per la causa sui pagamenti al vicepresidente arbitrale , José María Enríquez Negreira , ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Paolo72770056 : RT @CalcioFinanza: Caso Negreira, Tebas accusato in Spagna di aver fornito prove false. Il presidente della Liga si difende: «Non è vero» h… - napolista : Caso #Negreira, #Tebas ha fornito prove false alla Procura per incriminare il Barça (La Vanguardia) Il presidente… - TuttoMercatoWeb : La Vanguardia: 'Tebas ha fornito prove false contro il Barça'. Il club: 'Ora si dimetta' - sportli26181512 : 'Tebas ha fornito false prove contro il #Barcellona': è bufera in Spagna: Secondo il quotidiano 'La Vanguardia', il… - PasAH2Oa : RT @CalcioFinanza: Caso Negreira, Tebas accusato in Spagna di aver fornito prove false. Il presidente della Liga si difende: «Non è vero» h… -